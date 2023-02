È la prima volta | i missili che possono ribaltare davvero la guerra | Russia in allerta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti per più di due miliardi di dollari che dovrebbe includere per larazzi a lungo raggio così come altre munizioni e armi. Lo riferisce la Reuters, da fonti dell'amministrazione Usa. Gli aiuti in armi dovrebbero essere annunciati già questa settimana e dovrebbero includere anche attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni guidate di precisione e armi anticarro Javelin. Con questa mossa, dopo l'invio degli Abrams da parte di Washington e dei Leopard da parte della Germania, sul campo di battaglia potrebbe arrivare una vera e propria s. Laintanto prosegue nei preparativi per la possibile offensiva (pesantissima) del prossimo 24 febbraio, quando arriverà il primo anniversario di questa...