Drivalia - La Tonale entra nella flotta CarCloud

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si chiamaNextla formula di abbonamento ideata da, la specializzata di noleggio e substitution di FCA Bank, per la C-Suv dell'Alfa Romeo. L'abbonamento, attivabile dall'8 febbraio, inizialmente a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia su Amazon o presso iMobility Store, si rivolge a privati e liberi professionisti. I clienti possono prenotare il modello con motorizzazione 1.5 mild hybrid acquistando un voucher a 249 euro, ritirarlo in uno dei centriabilitati ed eventualmente cambiarlo nelle stesse sedi con un preavviso di 48 ore lavorative. L'abbonamento, a 699 euro al mese, ha una durata minima di 30 giorni, può essere rinnovato mensilmente fino a un anno, con disdetta senza penali, ed è disponibile per leSprint o Ti. ...

Inizialmente disponibile a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia, l'abbonamento CarCloud Nextdiinclude anche 24 ore di car sharing elettrico e - GO!al mese per

La mobilità del futuro targata Drivalia sposa la qualità e l'innovazione dell'Auto Europa 2023. La società del Gruppo FCA Bank lancia CarCloud Next Tonale