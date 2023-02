Donzelli | Cospito? Conversazioni captate in carcere Il fedelissimo di Meloni svela | Le carte da Delmastro

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le dichiarazioni alla Camera di Giovannidi Fdi sue la visita di alcuni parlamentari del Pd inal 41 bis dove l'anarchico è detenuto, hanno generato la bagarre in Aula. Ma ildinon arretra di un centimetro e continua ad andare all'attacco dei dem,ndo nuovi retroscena sull'accaduto. "Quelle che ho riferito - spiegaal Corriere della Sera - non erano intercettazioni, ma una conversazione captata ine inserita in una relazione del ministero della Giustizia del cui contenuto, in quanto parlamentare, potevo essere messo a conoscenza. Paradossale che i parlamentari del Pd, invece di spiegare perché sono andati a trovaree cosa pensano del 41 bis, attacchino me. Non ...