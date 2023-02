Donadoni | «Il mio Milan gioca anche a golf | ma il più forte non è rossonero»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Cosa hanno in comune Michel Platini, Marco Van Basten, Pep Guardiola, Gareth Bale e Gianfranco Zola? Oltre a essere stati grandi calciatori e in alcuni casi avere dato vitaa confronti diretti nella loro epoca, sono tutti grandi appassionati di. Uno sport che attira molto coloro che hanno calcato i campi da gioco. Alla lista si aggiunge Roberto, ex, che ha raccontato a La Gazzetta dello Sport come se la cava. IL MIO HANDICAP – «Mi sembra 3,8, ma non lo so con precisione.perché faccio poche gare, preferiscore durante la settimana con gli amici. Io sono iscritto a Monticello, ma giovo spessoa Tolcinasco o dove capita». INIZI – «isticamente parlando nasco a Villa d’Este. É stato un mio amico, Maro ...