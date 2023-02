Domenica ecologica a Roma il 5 febbraio 2023 | chi può circolare e chi no | gli orari e la mappa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo ladell’8 gennaio scorso,dà un altro freno allo smog. E il 5è in programma la quarta e penultimaper contrastare l’inquinamento, per cercare di vivere in una città più green ed. Questo vuol dire, però, che la circolazione nella zona verde, quella che comprende il centro storico e la fascia a questo vicina, sarà limitata ai veicoli autorizzati. Con deroghe ed eccezioni, in determinate fascee. Chi puòdurante laCome sempre, nella fascia verde,si dovranno fermare le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a ...