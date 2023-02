(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'USR per la Sardegna pubblica una serie di FAQ dedicate ainell'anno scolastico 2022723 da concorso straordinario bis. Particolare attenzione viene data al conteggio dei 120, a volte poco chiaro per i. L'articolo .

Aiassunti in ruolo tramite il concorso in esame, dunque, si applicano le disposizioni di ... Il citato comma 3 riguarda il blocco triennale per i, mentre il comma 3 bis (quello che ...... dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo () o per mobilità a domanda volontaria , compresi i...

Docenti neoassunti, nei 120 giorni non sono comprese le assenze per malattia, il giorno libero sì se si svolgono attività. FAQ Orizzonte Scuola

Docenti neoassunti, devono conseguire i 5 CFU soltanto gli assunti da concorso straordinario bis Orizzonte Scuola

Anno di prova e formazione docenti neoassunti, cosa viene richiesto e chi valuta Colloquio e test finale Orizzonte Scuola

Mobilità docenti, neoassunti 2022 potranno presentare domanda di trasferimento e/o assegnazione provvisoria Orizzonte Scuola

Docenti neoassunti 2021/22, sarà possibile presentare nuova domanda di trasferimento Orizzonte Scuola

Tra l’inizio della formazione, novembre 2022, e gennaio 2023, sono quasi 45 mila le esperienze inserite dai docenti ...L’USR Marche ha pubblicato questa settimana l’elenco delle “scuole innovative” accoglienti, ovvero di quegli Istituti scolastici che si caratterizzano per la consolidata vocazione all’innovazione orga ...