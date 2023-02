(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una lesione di tre centimetri al tendine del ginocchio sinistro. Sarebbe questa l'sofferto da Novak, che comunque non gli ha impedito di trionfare per la decima volta ...

"Credo che nessuno possa mettee in discussione le qualità atletiche di. Ha giocato con uno strappo di tre centimetri al tendine del ginocchio" ha detto Tiley a Sportsday, storico show ...Torna Novaka difendere il titolo, così come Rafael Nadal, vincitore dell'ultima edizione; primo appuntamento stagionale per Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, mentre secondo sarà per gli ...

Djokovic, svelata l'entità dell'infortunio: 'Quel che ha fatto è incredibile' Tiscali

Il padre di Djokovic in posa con bandiere pro-Putin e simboli banditi ... Sport Fanpage

Djokovic furioso indica il box di Rublev, ha sentito qualcosa: Parlano ... Sport Fanpage

Novak Djokovic, svelato l'outfit ufficiale per gli Australian Open - FOTO Tennis World Italia

ATP Adelaide, Djokovic batte Korda al terzo set: “Credevo fosse più vicino lui alla vittoria. Questi match danno più fiducia” Ubitennis

Una lesione di tre centimetri al tendine del ginocchio sinistro. Sarebbe questa l'entità dell'infortunio sofferto da Novak Djokovic, che comunque ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e311e0b4-5758-9ad6-9d40-55d6c00cc4 ...