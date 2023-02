Disattivare e riattivare le porte USB del PC con un click

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Abilitare e disabilitare velocemente leUSB può essere davvero utile sui PC aziendali o sui computer forniti per l'accesso libero al pubblico: in questo modo sarà impossibile prendere i virus che si propagano via chiavetta USB, abilitando lesolo quando strettamente necessario (da account amministratore sotto sorveglianza per esempio). Nella guida che segue vi mostreremo come , utilizzando metodi e programmi applicabili su qualsiasi versione di Windows e adattabili a qualsiasi ambiente lavorativo o a qualsiasi PC pubblico da bloccare. LEGGI ANCHE -> Soluzioni a errori suUSB e chiavette non riconosciute o impossibili da utilizzare 1) USB Disk Manager Pervelocemente leUSB sul PC possiamo affidarci all'applicazione USB Disk Manager, ...