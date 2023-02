Dis-Coll 2023 | cos’è | chi può chiederla | importi sussidio | durata La guida

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’indennità di disoccupazione DIS-risponde alla necessità di garantire un sostegno economico a quanti si trovano senza un lavoro a seguito dell’interruzione di rapporti diaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o dottorato con borsa di studio.A differenza della NASpI, la prestazione, previa domanda da trasmettere all’Inps, spetta a quanti sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per poter legittimamente accedere all’indennità è in ogni caso necessario rispettare determinate condizioni in termini di stato di disoccupazione e contribuzione versata.Previste inoltre regole specifiche in caso di avvio di un’attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. Analizziamo la prestazione DIS-in dettaglio. Indice Dis-: ...