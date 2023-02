Diritti umani | Municipi e palazzi istituzionali illuminati di blu per protezione civili in contesti guerra

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si è tenuta presso la Sala di Presidenza di Anci Nazionale, la conferenza stampa dedicata alle iniziative della Giornata Nazionale delle vittimedelle guerre e dei conflitti nel mondo. La conferenza è stata l’occasione per illustrare le numerosissime adesioni alle celebrazioni di centinaia di Comuni piccoli e gran-di e delle più alte istituzioni dello Stato: Camera, Senato, Palazzo Chigi, Viminale, Farnesina e altri mini-steri si accenderanno di blu insieme a tantie monumenti simbolo di tutto il Paese dalle 18.00 alle 21.00 di stasera. Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci si è detto “contento di essere al fianco di ANVCG per celebra-re la Giornata Nazionale che ci ricorda come la memoria delle vittimedelle guerre va preservata e la cultura della pace va costruita ogni giorno. La sua ...