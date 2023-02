(Di mercoledì 1 febbraio 2023)- Nel giorno in cui Nicolòè tornato a parlare, con una lettera aperta in cui tende la mano alla, la squadra discende in campo contro lanei quarti di finale di ...

ROMA - Nel giorno in cui Nicolòè tornato a parlare, con una lettera aperta in cui tende la mano alla Roma, la squadra di Mourinho scende in campo contro la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. Il ...José Mourinho - Calciomercato.itI giallorossi di José Mourinho, che fino all'ultimo secondo della sessione invernale del calciomercato ha provato a piazzare Nicolò, ormai fuori dal progetto, ...

Costacurta durissimo su Zaniolo: il commento in diretta tv Corriere dello Sport

Diretta Zaniolo: Mourinho, Pinto e reazioni tifosi a Roma-Cremonese LIVE Corriere dello Sport

DIRETTA | Intrigo Zaniolo: Roma ferma sulla sua posizione, spunta l’Everton CalcioMercato.it

Calciomercato Milan in diretta, notizie in tempo reale: Bakayoko resta in rossonero MilanLive.it

Twitch - TMW è live: da Skriniar a Zaniolo, tutti gli aggiornamenti di calciomercato TUTTO mercato WEB

Il giorno dopo la chiusura del mercato, tutte le parole sull'attaccante giallorosso, che rischia di rimanere ai margini della rosa. Mercoledì 1 febbraio ...La Roma si rituffa in Coppa Italia nel tentativo di conquistare le semifinali. Avversario all'Olimpico, una Cremonese in crescita. Mourinho ne cambia 6 rispetto alla gara con il Napoli: gioca Belotti, ...