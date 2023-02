Dietro le quinte della polizia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Capisce signor commissario, quello che interessa ai nostri lettori non è l’organizzazionegiudiziaria, di cui i quotidiani hanno parlato spesso, ma i lati oscuri di un’istituzione dove, se posso permettermi, vengono lavati i panni sporchi di Parigi”, fa dire Georges Simenon a un personaggio, un ex giornalista, che il commissario Maigret incontra in una delle sue inchieste, Maigret si difende, del 1964. Simenon ha potuto usare bene, e molto, il palazzone al numero 36 di Quai des Orfévres, sede siagiudiziaria cheprocura, per i suoi gialli di incredibile successo, solamente dopo aver pubblicato alcune avventure del suo commissario. Non subito. All’uscita dei primi titoli, molti che conoscevano i meccanismialzarono il ...