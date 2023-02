I suoi video su Youtube sono stati scaricati da tanti tifosi della Lazio . C'è curiosità intorno aLuis, paraguaiano, ala sinistra, che ha festeggiato vent'anni il 7 gennaio. E' nato nel 2003 ad Asunción ed è stato preso dal presidente Lotito in prestito con diritto di riscatto dal ......Continua PABLO GALDAMES - CREMONESE JAYDEN BRAAF - VERONA DEYOVAISIO ZEEFUIK - VERONA CYRIL NGONGE - VERONA ONDREJ DUDA - VERONA ADOLFO GAICH - VERONA OLIVER ABILGAARD NIELSEN - VERONA...

La Lazio e il colpo Diego Gonzalez: il tweet divertente dal Messico Corriere dello Sport

Agente Diego Gonzalez: “Siamo venuti alla Lazio per Sarri. Ha chiesto…” Cittaceleste.it

UFFICIALE: Lazio, preso il classe 2003 Diego Gonzalez dal Celaya TUTTO mercato WEB

Diego Gonzalez, il gol di testa al Perù e la firma con la Lazio Corriere dello Sport

Diego Gonzalez è della Lazio, è UFFICIALE: il comunicato del club Lazio News 24

Ala da 4-3-3, vent’anni, paraguaiano di Asunción, è stato preso dal club biancoceleste in prestito con diritto di riscatto. In questi giorni è impegnato nel Sudamericano Under 20. Arriva dal Celaya, s ...Diego Gonzalez, classe 2003, è stato il colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato in casa Lazio. Mentre tutta l’attenzione era rivolta sul fronte Pellegrini, infatti, la società biancoceleste si ...