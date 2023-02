Di Somma | “Mi aspettavo in giallorosso un bomber e il ritorno di Falco”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Ci sono ricordi che sbiadiscono con lo scorrere del tempo e altri che del tempo si nutrono. Nel calcio accade di frequente, quando il ripensare a una gioia impetuosa affievolisce il dolore di una delusione. Salvatore Dipensa al Benevento ed è felice come un bambino. Dopo l’ultima esperienza ad Avellino segue il calcio da attento osservatore, da figura esterna di un mondo che non smetterà mai di essere anche il suo. Quattro anni nel Sannio da direttore sportivo, qualche lacrima cancellata prontamente dall’estasi di uno storico doppio balzo dalla C alla A: “Una delle emozioni più forti della mia vita”, dice con una punta di nostalgia, pensando al rischio che il Benevento sta correndo: “E’ la situazione peggiore degli ultimi anni, la classifica non è per nulla buona e vedo una squadra troppo timorosa. E’ obbligatorio ...

... oltre ad interessi a far data dal 20 aprile 1945 sullarivalutata anno per anno. L'avvocato ... era ora! E' da tanto chequesto momento!' . Nell'anno 2020 avevo visto - continua l'...La campagna europea sugli alert sanitari in etichetta Francamente, non me l'. Bruxelles ha dato l'ok agli alert sanitari sulle bottiglie di vino. Già non capisco che ... era enorme lache ...

Speculazioni nei listini Risoitaliano.eu

Conguaglio del cuneo fiscale nel cedolino: come funziona Parola ... FMTS Lavoro

ESCLUSIVA TJ - Cross (LeedsLive) su McKennie: "È il giocatore che serviva al Leeds, se tutto va bene... Tutto Juve

Frana Ischia. Assemblea pubblica alla Maddalena: Non prossimo a ... Positanonews