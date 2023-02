Dexter | New Blood | la stagione 2 del revival non ci sarà | ma è in arrivo un prequel?

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) No, non ciuna secondaper ilsequel: New, ma... Forse una seriesì?: Newnon avrà una seconda, ma potremmo presto rivedere il personaggio titolare della serie di Showtime in un progetto. Cerchiamo di capire quali sono i piani del network. È il sito TV Line a riportare che, secondo molteplici fonti, ildella celebre serie tv di Showtime con protagonista Michael C. Hall,: New, non verrà seguito da una secondanonostante il grande successo in termini di ascolti e accoglienza dei nuovi episodi dello show. Sembra infatti che il riassetto organizzativo in ...

Blood non avrà una seconda stagione , ma potremmo presto rivedere il personaggio titolare della serie di Showtime in un progetto prequel . Cerchiamo di capire quali sono i piani del ...Rinunciate alla speranza di una seconda stagione diBlood . Showtime lo ha già fatto. TVLine ha appreso da alcune fonti che le conversazioni su una continuazione del revival della serie di successo del 2006 con Michael C. Hall di nuovo nei ...

No, non ci sarà una seconda stagione per il revival sequel Dexter: New Blood, ma... Forse una serie prequel sì