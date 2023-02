Dexter | New Blood cancellata In arrivo un nuovo spin-off?

(Di mercoledì 1 febbraio 2023): Newè la miniserie di dieci episodi sequel del famoso show poliziescotrasmessa in Italia sul canale Sky Atlantic, la quale purtroppo non verrà rinnovata. Sebbene Showtime abbia deciso di cancellare la serie dopo una sola stagione, il franchising non si fermerà qui. Nello specifico, pare che la casa di produzione abbia diverse idee per mandare avanti il mondo di, tra cui anche una serie prequel. Anche in questo caso al centro della narrazione ci sarà il passato di, impersonificato dall’attore Michael C. Hall. Vedi tutti gli episodi che ami su Sky: abbonati ad un prezzo esclusivo Goodbye, Harrison Morgan. HarrisonSeries/: NewSeason 2 NOT Moving Forward at Showtime ...

Blood è stata cancellata da Showtime, ma il network sembra stia sviluppando una serie su ' Young'. Nella serie originale c'erano molti flashback che mostravano il protagonista ......IT professionals or high - impactperformers, IT Hero award honorees show outstanding initiative and dedication in helping to make a difference in their enterprises. IT Hero Award Winners:...

Dexter: New Blood è stata ufficialmente cancellata, possibile un ... BadTaste.it TV

Dexter: New Blood è stata cancellata, in sviluppo una nuova serie Teleblog

Dexter: New Blood - La serie revival è stata cancellata Lega Nerd

Dove guardare Dexter New Blood Guardalo in streaming su Netflix ... Nextflicks Reviews

Showtime e Paramount+ si fondono in un nuovo rebranding Asiatica Film Mediale

Showtime pensa ad un prequel di Dexter, dopo aver detto di no ad una seconda stagione di New Blood, la miniserie revival ...Regardless, Showtime is done with its revival series ' Dexter: New Blood ,' but it's not getting out of the 'Dexter' business anytime soon. The cancellation was unexpected, as 'Dexter: New Blood' ...