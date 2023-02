“Devo lasciare la tv” Annuncio a sorpresa della conduttrice Rai | “Giusto così”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La notizia è ormai ufficiale perché ad annunciarla è la diretta interessata. Mia Ceran ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Purtroppo è inevitabile per lei assumere questa decisione, che lascia ovviamente i telespettatori senza parole. La amano alla follia e la sua trasmissione era seguita con grande attenzione e costanza, ma alla fine per necessità è stata costretta a comunicare a tutti questa sua intenzione. E lo ha fatto con un lunghissimo post, pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. Mia Ceran ha esordito, a propositonews inerente la sua pausa dalla televisione a poco dalla nascita del secondogenito: “Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai, ...

... mi sono detto, 'Marco quasi quasi l'anno prossimo...' Poidire che in questa edizione la ... Per me porta un messaggio universale, quello dell'andare avanti, delandare Mi dà l'idea che è ...Forse sarà anche per la nostra forte storia del passato che ci rappresenta madire che siamo ... Quindi ci impegneremo sempre come abbiamo fatto sino ad ora, facendo di tutto peril ...

I miei genitori mi hanno chiesto di lasciare il mio compagno La mente e Meravigliosa

Padova. Antagonisti indagati per violenze sulle forze dell'ordine, il centrodestra attacca. Marcato: «Chiudere ilgazzettino.it

"Lavoro a tempo determinato, ma non trovo una casa in affitto". La storia di Anna, oss che da quasi 20 anni cura gli anziani aretini ArezzoNotizie

Se l'inquilino viene a mancare mortis causa Condominio Web