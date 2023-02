“Devo dirvi una cosa su Teo” Belen | rivelazione a Le Iene E Mammucari non è rimasto zitto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Rodriguez, il messaggio per Teo. Una notizia che ha certamente sorpreso il pubblico: il conduttore fuori da Le. E se in un primo momento la showgirl argentina non ha fatto alcun cenno all’assenza disenza dare spiegazioni al pubblico, nelle ultime ore questo invece accaduto.ha rotto il silenzio in diretta tv. Il messaggio diper Teo. Una sostituzione del noto conduttore con Max Angioni resa nota attraverso un comuncato Mediaset che ha annunciato: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di ...