Depeche Mode a Sanremo 2023 | quando saranno al Festival

'Al Festival di Sanremo 2023 arrivano, nella serata finale, arrivano i'. Ad annunciarlo il direttore artistico Amadeus, al TG1 delle 20. Sarà quindi la band inglese superospite internazionale a chiudere la 73esima edizione del Festival. I...saranno ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande ...

Sanremo 2023, i Depeche Mode all'Ariston, annuncio di Amadeus al Tg 1 la Repubblica

Amadeus, i Depeche Mode alla serata finale di Sanremo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Amadeus, i Depeche Mode alla serata finale di Sanremo Agenzia ANSA

Sanremo, i Depeche Mode ospiti della serata finale: l'annuncio di Amadeus al Tg1 ilmessaggero.it

I Depeche Mode ospiti internazionali della finale del Festival di Sanremo 2023 Fanpage

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice e anche molto emozionato nel darvi questa notizia: non avrei mai pensato di poterli conoscere personalmente, ma sul palco dell’Ariston nella serata finale, l’11 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...