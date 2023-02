Delmastro a La7 recita a memoria un messaggio di Cospito a un convegno di anarchici | “Invitava a colpire le persone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Non so cosa abbia detto Donzelli ma io non gli ho mai parlato di un’asse tra mafiosi esul 41 bis. Non gli ho mai detto questa roba, gli ho detto che non ci sono elementi per parlare di una saldatura, ma che effettivamente ci sono stati trae alcuni boss malavitosi dei colloqui da cui emergeva la comune battaglia contro il 41 bis e il 4 bis “. Così in diretta a Tagadà (La7) il sottosegretario di Fratelli d’Italia alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, risponde al giornalista Luca Sappino sull’affaire Donzelli, ribadendo: “Esiste una legge sui documenti classificati come segreti. E quello che ho riferito a Donzellli non faceva parte di documenti classificati come segreti. Un deputato, chiunque sia, me lo chiede e io gli rispondo. Mulè dice che i parlamentari non vi possono accedere e che sono informazioni ...