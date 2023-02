“Decisione ufficiale” Netflix | cambia tutto | arriva la stretta sulle passoword condivise

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), è pronta la rivoluzione sugli account condivisi. Dopo le anticipazioni e una serie di test in America Latina,lada parte del colosso dello streaming. Tali decisioni rientrano nella strategia dimirata a rimpinguare le casse della società dopo una prima emorragia di abbonati. Lo scorso aprile, infatti, per la prima volta in dieci anni è diminuito il numero degli utenti con una perdita di circa 200mila iscritti in meno rispetto alla fine dell’anno precedente. E allora vale la pena leggere cosa scrivea proposito degli account condivisi come riporta la pagina del Centro assistenza sul sito della piattaforma. La notizia è stata rilanciata dal portalemania.it. Un account“è destinato a persone che vivono insieme in ...