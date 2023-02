De Laurentiis sogna la Champions | Il retroscena alla cena del Napoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Aurelio Devuole vincere laLeague con il. Il patron del club ha l’obiettivo di scrivere una nuova pagina di storia. Aurelio Dee il desiderio di vincere laLeague: ladeltra scudetto e il match di Francoforte. ADL ritorna a prendere il controllo della situazione. La notizia è già di per sé una notizia, perché è raro vedere Aurelio Decosì vicino al suo club. Un anno fa, il patron aveva annunciato una maggiore vicinanza al club, ai calciatori esede di Castel Volturno, ma poi la squadra azzurra ha imparato a volare da sola. La ritualedi squadra dello scorso Natale non ha avuto la solita atmosfera, ma questa volta De ...

Durante la cena, il presidente Deavrebbe inoltre fatto sapere ai suoi giocatori che fisserà un premio in caso di vittoria della Champions League. Di seguito le foto: Comments commentsil Napoli Da questa estate si è capito che il club di Deè molto attento a questo aspetto, puntando su calciatori che mettono la voglia di venire in questa squadra davanti a tutto. ...

Un'ossessione che ha colpito il presidente Aurelio De Laurentiis. I tifosi del Napoli sono senza parole, in queste ore la rivelazione.Ieri sera mister Spalletti e la squadra azzurra sono stati ospiti del presidente De Laurentiis in un noto ristorante di Maddaloni. E' stata l'occasione per recuperare la mancata cena natalizia, ma anc ...