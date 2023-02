De Laurentiis ha fissato il premio per la vittoria della Champions Gazzetta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De, ha portato la squadra a cena fuori. Ladello Sport scrive che Deha annunciato agli uomini di Spalletti che fisserà unper la. Il presidente ci crede, consapevoleforzasquadra imbastita in estate con Giuntoli e lo staff e allenata da Spalletti. Del resto, anche ieri, quando su Twitter ha confermato la veridicitàtelefonata con il tifoso di cui abbiamo scritto, Deci ha tenuto a specificare che laè un obiettivo a cui il Napoli, quest’anno, crede moltissimo. Ladello Sport scrive: “Ora che il gioiello è lì sotto gli ...

Il presidente del Napoli scherza: "Un premio di 100 milioni a tutti i giocatori per non vincere lo scudetto". Poi precisa su Twitter: "Ironia e provocazioni. Ma teniamo molto anche alla Champions..."