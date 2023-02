De Giovanni | “Napoli non accetta la penalizzazione della Juventus”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lo scrittore Maurizio Dedichiara che ilnonlain classificanonlain classifica“: a pronunciare tali parole è il noto scrittore partenopeo, Maurizio De. Attraverso le frequenze di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, l’autore di best seller come ‘Il Commissario Ricciardi’ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone’: “nonquanto sta accadendo al club bianconero, perché a noi piace competere sul campo ed il terreno di gioco. In questo momento, ha detto che la squadra di Luciano ...