Davide Piampiano | Piero Fabbri che lo ha ucciso | «Ho sparato pensando fosse un cinghiale Lo consideravo il figlio che non ho avuto»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) PERUGIA - «Era buio, ho sentito un rumore e pensatoun. Ho. Poi mi sono reso conto che era. La mia vita è finita. Vorrei essere morto io. Non posso...

Sono le parole di Piero Fabbri , conosciuto come "il biondo", accusato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale per la morte Abbonati per leggere anche Leggi anche...... 57 anni, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale nell'indagine sulla battuta di caccia ad Assisi nella quale è morto, 24 anni. Ha però negato di avere depistato l'...

Stamattina martedì 31 gennaio Piero Fabbri, detto il biondo, un secondo padre per Davide Piampiano ucciso ad Assisi durante una battuta di caccia, comparirà alle 12 dinanzi al gip, Piercarlo…