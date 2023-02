Danno erariale da 760mila euro a Grugliasco | amministratori a giudizio ma nessuno ne parla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)e dirigenti pubblici, 21 in tutto, di un comune di dimensioni medio-piccole, poco meno di 40mila abitanti circa, ricevono un atto di citazione dalla Procura della Corte dei Conti della loro Regione, che li rinvia aper ottenere il risarcimento in solido di unche hanno generato con “colpa grave” pari a 763mila, poco più di 20per ogni cittadino. Per il sindaco e alcuni assessori la richiesta sfiora i 90milaciascuno, a scendere quelle degli altri (la tabella completa alla pag. 76 dell’Atto). E’ o non è una notizia? Secondo me lo è, ma secondo le cronache locali e nazionali dei quotidiani no. Infattil’ha data tranne un giornale on line, che ha anche pubblicato l’atto di citazione da cui sono ...