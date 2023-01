Dall’8 al 12 febbraio Lucilla Diaz con H E R all’OffOff Theatre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Da mercoledì 8 a domenica 122023 Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – Roma ORARI SPETTACOLI: dal martedì al sabato alle ore 21.00, la domenica alle ore 17.00 DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Brilliant Pictures presenta KIM O Amor é a Cura Dal testo “Unghie”, di Marco Calvani Adattamento di, Alessandro Brandao, Dandara Vital cone con la partecipazione straordinaria di H.E.R. Regia Fabio Massimo Iaquone Produttrice Vanessa Bikindou In scena la storia di Kim, bellissima transessuale cinquantenne cresciuta a pane ed emarginazione Da mercoledì 8 a domenica 12, l’OFF/OFFaccoglieprotagonista di “Kim”, accompagnata dalla straordinaria partecipazione ...