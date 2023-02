Dal tormento a disturbi seri | il dramma raccontato da Barbara Palombelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Momento toccante a Forum, dove la storia di Andrea ha segnato la stessa. A parlare nella puntata di martedì 31 gennaio su Rete 4 è un ragazzo che ha scoperto a 12 anni che il padre che l'ha cresciuto non è quello biologico. Uno choc per il giovane che ha iniziato a soffrire di obesità e didell'alimentazione. Le notti, infatti, Andrea le passava ad abbuffarsi di cibo fino a essere operato. "Il trauma di questo figlio lo ha portato a questo malessere - hala conduttrice -. Mangiare la notte, di tutto, è pericolosissimo". Come ricordato dalla, infatti, "ilpuò sfociare in". Alla base la scoperta di non essere figlio di quello che credeva il padre biologico. Una ...