Curva Nord | “Parlato con Skriniar | nessun rancore con lui”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lasi esprime sulla scelta di Milandi non rinnovare il contratto L’addio di Milanall’Inter è solo rimandato a giugno quando il difensore slovacco lascerà i nerazzurri per legarsi al PSG da parametro zero. Sulla questione si è espressa anche ladopo un incontro avvenuto con il numero 37.PERLaha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. La chiacchierata conè stata documentata in un articolo sulla fanzine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto. Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un ...

Commenta per primo Lanon porta rancore a Milan Skriniar dopo la decisione di lasciare l'Inter per trasferirsi a parametro zero al Paris Saint - Germain. Il nucleo degli ultrà dell'Inter ha reso noto sulla ...Lasi è scagliata contro il difensore e la società con un eloquente striscione esposto prima del fischio d'inizio, mentre lo slovacco ha visto la partita direttamente da casa senza ...

Inter, Curva Nord: “Nessun rancore per Skriniar. L’abbiamo incontrato, rispettiamo la scelta” fcinter1908

LA CURVA NORD: "L'INTER SI AMA E SI RISPETTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Curva Nord, frecciata a Skriniar: 'L'Inter si ama e si rispetta' Calciomercato.com

Striscione della Curva Nord per Skriniar: "L'Inter si ama e si rispetta" TUTTO mercato WEB

La Curva Nord incontra Skriniar: "Nessun rancore per lui, ci ha spiegato la scelta. Gli interisti lo... Fcinternews.it

L’iniziativa in occasione del match di sabato contro la Ternana: per gli iscritti si accederà in Curva Bergamini e Curva Catena Il “Marulla” apre le porte ai ragazzi delle scuole calcio e delle associ ..."Nessun rancore per Skriniar". La Curva Nord dell'Inter assume ufficialmente posizione sul caso legato a Milan Skriniar: "La Nord.