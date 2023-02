Cunk on Earth | recensione della miniserie Netflix

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La serie :on, 2022. Creata da : Charlie Brooker. Cast: Diane Morgan. Genere: commedia. Durata: 25 minuti ca./5 episodi Dove l’abbiamo visto: su, in lingua originale. Trama: L’intervistatrice ignorante Philomenaripercorre la storia dell’umanità con le sue solite frasi a effetto intrise di incompetenza. Tra i sodalizi più importanti e interessanti nella televisione britannica contemporanea c’è quello fra lo sceneggiatore Charlie Brooker e l’attrice Diane Morgan, che dal 2013 è una presenza ricorrente nei Wipe di lui (serie di programmi satirici sull’attualità, l’ultimo dei quali sugli inizipandemia) e si è anche fatta apprezzare dal pubblico direcitando nei due speciali che Brooker ha scritto per mandare a quel paese il ...

