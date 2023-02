Crollo degli iscritti | il vaffa degli elettori al Pd

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La politica è il ramo spettacolare dell’industria e l’industria Pd rischia la liquidazione coatta. La Ong piddina sta sotto per mancanza di clienti: tesseramenti in, dagli asseriti 850mila del 2008, bei tempi, un calo costante fino ai 320mila di due anni fa; adesso il pericolo è di non arrivare a contarne 200mila. Non è semplicemente un fatto di credenti, di quelli alla fine chi se ne frega, come per ogni chiesa quello che conta sono i soldi: e il tesseramento alla chiesa rossa è un affare mica da ridere. Esaminiamo un attimo cosa significa segnarsi con la bandieraamici di Cospito. Pd, cassa a rischio Una tessera ha un costo che va, a seconda di chi la fa, di dove la fa, di quali obiettivi si pone, dai 20 ai 40 euro, con punte di 500 per gli europarlamentari, tipo Panzeri, per dire, uno che aveva certe spese e quindi ...