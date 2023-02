Crisi idrica | le poche piogge di gennaio sono un’illusione | record negativo del Po e dei grandi laghi | “A rischio un terzo del made in Italy”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non basta qualche giorno di pioggia e di neve per sanare il deficit idrico che sta vivendo il nord Italia. Nonostante le precipitazioni delle ultime settimane, il 2023 è iniziato con ialpini semivuoti e con la portata del Po più che dimezzata rispetto allo scorso anno. Quello che una volta era soprannominato il “Grande Fiume” oggi rappresenta “l’immagine di unaidrologica che pare senza fine”. Lo si legge nell’ultimo report dell’Anbi, l’associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione. Rispetto al 2022 la portata del Po continua a diminuire. Un deficit che a Torino si attesta attorno al 50 per centro mentre in altri punti del fiume supera l’80 per cento. E inegativi si aggiornano di mese in mese lungo tutto il corso del fiume. Come a Piacenza dove la portata è scesa sotto il ...

Non sarà facile colmare del tutto la carenzaaccumulata. Il futuro di questa fonte di ...piena maturità ed è la fonte di energia pulita che sta accusando maggiormente gli effetti della...... sarà sempre più legato alla vocazione dei territori, alla disponibilità della risorsae all'... in particolare, di quelli relativi ai fertilizzanti azotati, condizionati dalladel gas ...

Per produrre il costoso Pata Negra i maiali di razza iberca vengono alimentati con le ghiande, ma a causa di caldo e siccità la produzione del 2023 ...BOLZANO. Da 1,5 a 2 gradi in più della media. Il gennaio che va in archivio oggi è stato decisamente più caldo del solito in Alto Adige. Solamente in Val Pusteria, dove le nevicate sono state intense ...