(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laè piùed in salute dellanazionale, con lache continua are in un momento in cui la salute è sempre più centrale, Ininfatti il 55% della popolazione èalladel 46% e la percentuale di adulti sedentari è il 16%al 31% dellanazionale. Inoltre, il 35% dei medici romagnoli prescrive attività fisica come farmacoa unadel 29% registrata sui medici italiani. Sono solo alcuni dei dati diffusi in occasione delWorkshop che si è tenuto nella sede di Technogym, a ...

... non più impattato dalla variante Omicron dell'anno scorso,in termini di visitatori unici ... It,- Trends.com; " Discovery Sports Networks: Eurosport, EurosportPlayer; " Fanpage.it ......tre! Health and!' insieme ad altre due scuole, una in Tunisia e l'altra in Romania. Dopo ... Con eTwinning si intessono legami, siinsieme, si sperimenta, ci si apre alla multiculturalità,...

Cresce Wellness Valley, Romagna più attiva rispetto a media italiana Adnkronos

Gita con degustazione distillati e birre artigianali a base di erbe e ... politicamentecorretto.com

Epifania all’insegna dell’ottimismo, cresce la spesa media per la calza Il Sole 24 ORE

Seed4Innovation: all'Università Statale cresce l'innovazione | La ... La Statale News

Tendenze 2023: sport nella natura e cibo sano Tanta Salute Tanta Salute

l 2023 e' l'anno dei rimedi scientifici, con l'uso della tecnologia ed effetti dimostrati, le novita' dal Global Wellness institute © ANSA Guarda le ...I rimedi per il benessere in chiave ‘self care’ interessano meno, come pure massaggi, personal trainer e basta con l’ossessione per il proprio corpo e con i metodi di fitness digitali da seguire a cas ...