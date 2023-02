Cremonese | il DS Giacchetta | 'Non siamo venuti qui in gita '

Ai microfoni di ParmaLive.com , il direttore sportivo dellaSimoneha spiegato la situazione: ' La trattativa per Zanimacchia è recente , l'ultima chiamata è di ieri. Dipende da ...Commenta per primo Il mercato è agli sgoccioli, ma in casac'è ancora l'intenzione di rafforza la rosa. A confermarlo pure Simone, ds dei lombardi a Dazn : 'La squadra ha bisogno di essere aiutata, vogliamo dare una mano. Al contempo ...

Cremonese, Giacchetta: “Roma avversario di livello, ma non siamo qui per una gita” ForzaRoma.info

Cremonese, Giacchetta: "Come abbiamo dimostrato a Napoli non siamo qui per una gita" Voce Giallo Rossa

Cremonese, Giacchetta prima della Roma: "Dimostrato a Napoli che non siamo qui in gita" TUTTO mercato WEB

Cremonese, Giacchetta: “Gratificante essere qui. Non siamo in gita, daremo il meglio” RomaNews