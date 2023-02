Sono 714 i nuovi contagi da coronavirus1 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. I casi a Roma città sono a quota 393. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.733 tamponi ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ...

Covid, le notizie di oggi. In nuova ordinanza no obbligo tampone all'arrivo da Cina Sky Tg24

Covid, le news. Oms: "Pandemia resta emergenza internazionale di sanità pubblica" Sky Tg24

Covid oggi Lazio, 714 contagi: 393 casi a Roma Tiscali Notizie

Covid oggi Sardegna, 153 contagi e 2 morti: bollettino 1 febbraio Adnkronos

Covid oggi Calabria, 158 contagi e 4 morti: bollettino 1 febbraio Tiscali Notizie

Ma il decremento è solo apparente. Infatti, ricordiamo che nel 2022 sono quasi sparite le vittime Covid (10 su 1090 secondo gli ultimi dati disponibili di fine dicembre 2022). Nel 2021, invece ...Altri cinque morti da covid in Puglia. Ma la curva dei contagi scende di giorno in giorno. Oggi in Puglia si registrano 242 nuovi casi di positività al Covid su 4.298 test giornalieri per ...