Insi registra una discesa dei casi ( - 26,5%) e dei decessi ( - 30,3%) negli ultimi 7 giorniCalano del 13,6% i pazienti ricoverati 'con', ovvero arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e risultati positivi al virus, ma senza sintomi respiratori e polmonari. I pazienti in ...

Covid Italia, ricoveri in calo da sette settimane: report Fiaso Adnkronos

Covid oggi Italia, l'ordinanza: obbligo tamponi per chi arriva da Cina fino 28 febbraio Adnkronos

Covid, prorogato fino al 28 febbraio l'obbligo di tampone per chi arriva in Italia dalla Cina Open

Covid Italia, verso proroga obbligo test per passeggeri da Cina Adnkronos

Covid: ci sono 2 varianti che preoccupano, si teme un picco nei prossimi giorni anche in Italia; la situazione iLMeteo.it

Dopo uno stop di tre anni legato alla pandemia di Covid-19, è ripresa a circolare la scarlattina . Si sta verificando 'un aumento significativo ...ITALIA - L'Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering ha creato una mappatura italiana, relativa al 2022, dei lavoratori che hanno subìto ...