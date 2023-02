Cospito | scintille Renzi-Scarpinato | «Io faccia tosta? Vergognati tu che hai fatto carriera…» – Il video

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Scambio al vetriolo in aula al Senato tra il senatore M5s Roberto, ex pm di Palermo, e il leader di Italia Viva Matteo. Uno scontro iniziato con l’intervento dell’ex magistrato, dopo l’informativa urgente in Senato sul casoda parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio: «La legge sul 41 bis è una legge sporca di sangue, versato da Paolo Borsellino e dai 5 agenti della scorta che costrinse un Parlamento riottoso ad approvare il 41 bis. Fu una vittoria dello Stato e della società civile. Ci vuole una bellacome quella diper dire che il 41 bis è stata una vittoria politica». Un affondo che ha scatenato la pronta reazione del leader di Italia Viva, che ha ribattuto: «Il senatoreha iniziato il suo discorso ...

(Adnkronos) – Scintille in aula al Senato tra Matteo Renzi e Roberto Scarpinato. L'ex-magistrato ha dato della "facciatosta" al leader Iv per aver detto che a suo parere il 41 bis non va toccato ...