Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi - scandisce -incontrava anche i ... Donzelli, però, sul punto si difende subito: 'Non è possibile che abbia avutoinformazioni che ho ......il dovere di andare a verificare le condizioni di salute dei carcerati edelle carceri. Non capisco che cosa voglia il Pd, ma non lo capisco da quando è nato il Pd, non solo sul caso, ...

Cospito, quelle relazioni pericolose con i mafiosi a Sassari: «Smontare il carcere duro» ilmessaggero.it

Cospito è nel carcere di Opera, resta al 41 bis. Governo compatto sulla "linea della fermezza" RaiNews

Cospito non dà ordini a nessuno, la “fermezza” è un fantasma del ... Il Dubbio

Delmastro (FdI) ammette: “Quelle intercettazioni su Cospito le ho passate io a Donzelli”. Ora rischia la polt… la Repubblica

Cospito: Donzelli attacca quattro deputati del Pd, bagarre alla ... Agenzia ANSA

"Documenti che sono presenti al ministero della giustizia", aveva premesso nel corso del suo intervento ieri mattina, prima di citare le intercettazioni tra l’anarchico e un camorrista e quelle con un ...La battaglia dell’anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis, in sciopero della fame da oltre 104 giorni, sarebbe stata strumentalizzata dai boss mafiosi. È quanto emerge dalle ...