Cospito | parla Nordio | “Sciopero della fame non incide sul 41-bis”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Alfredo, l’anarchico condannato per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare e in attesa di giudizio per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica, prosegue lo. Da ieriè detenuto nel carcere di Opera a Milano perché, dopo gli oltre 40 kg persi e le condizioni di salute in peggioramento, si è deciso che nel carcere di Sassari in cui si trovava rischiava la vita. Tuttavia l’anarchico ha dichiarato di voler interrompere anche l’assunzione di integratori. Una protesta iniziata diversi mesi fa dopo che il tribunale ha per lui disposto il regime del 41bis, ritenuto dae dai suoi sostenitori una misura eccessiva. Il governo, tuttavia, è fermo sulla sua linea. Il ...

... ma anche non agire in risposta a quelle pressioni, sul regime di detenzione di Alfredoil governo deve giudicare nel merito e non in base all'onda emotiva di questi giorni, non farlo ...... che ha accusato la sinistra di sostenere la causa dell'anarchico Alfredo, per la visita in ... Ma è il suo labiale mentrela compagna di partito che mi impressiona di più, guardate come ...

"Cospito parla coi mafiosi”: perché la frase di Donzelli è un caso Today.it

“Cospito parla coi mafiosi”: la frase di Donzelli è un caso Il Fatto Quotidiano

«Cospito parla coi mafiosi e con Verini»: rissa alla Camera. La replica: «Donzelli senza senso dello Stato» Umbria 24 News

Caso Alfredo Cospito, Ilaria Cucchi: «Si parla di vita o di morte di un detenuto. Nordio non può far finta di nulla» L'Espresso

"Entro l'11 febbraio Nordio può revocare il 41-bis a Cospito". Parla il garante dei detenuti Il Foglio

Considerazioni sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da credo ormai oltre cento giorni. La “fermezza” di cui taluni ...GIovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, ha rivelato intercettazioni relative ad Alfredo Cospito in Aula: ira del Pd, cosa rischia ...