Cospito parla a un consigliere regionale lombardo | «Io voglio vivere»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’anarchico Alfredoha incontrato in carcere il+Europa/Radicali della Lombardia Michele Usuelli, candidato alle elezioni nella lista civica di Pierfrancesco Majorino che nelle scorse ore aveva dichiarato che nella scelta sul carcere duro all’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni «deve prevalere la valutazione umanitaria». «Io», ha dettoa Usuelli che gli ha fatto visita nel carcere milanese di Opera. Secondo Usuelli,«è apparso molto lucido, e sente sua la responsabilità della sua iniziativa per l’umanizzazione del 41 bis, pur comprendendo la necessità di impedire la comunicazione tra quei detenuti e il mondo esterno». Il tutto avviene mentre la procura di Roma indaga sul caso Donzelli. Il ...

Alfredodal carcere tramite un politico che lo visitato a Opera e non condanna le violenze compiute dagli anarchici negli ultimi giorni. "Ho chiesto adi condannare le azioni violente di ...Da Donzelli il nuovo attacco al Pd Appare chiaro che l'esponente dem, anche in virtù del suo ruolo di capogruppo,a nome del partito: il Pd non ha mai chiesto la revoca del 41 bis per. ...

“Cospito parla coi mafiosi”: la frase di Donzelli è un caso Il Fatto Quotidiano

Parla la sorella di Cospito: “Lo Stato avrà le mani sporche del sangue di Alfredo” la Repubblica

Cospito, parla Lirio Abbate: "Sta facendo una battaglia contro il 41bis, pericoloso per la lotta alla mafia" La7

"Cospito parla coi mafiosi”: perché la frase di Donzelli è un caso Today.it

Cospito, parla Piantedosi: «Non dimentichiamo che è condannato per reati gravissimi». E assicura: «Innalzeremo l ... Open

Chiamata in causa dall'esponente di FdI Giovanni Donzelli per la visita in carcere ad Alfredo Cospito nell’ormai famoso intervento alla ...Massimo Cacciari è un fiume in piena sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis in sciopero della fame. "Parliamo di un caso emblematico perché ci permette di parlare della nostra ...