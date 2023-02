(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 01 febbraio 2023 "Quando parliamo diparliamo di un terrorista, che ha gambizzato un manager di Ansaldo e organizzato gravi attentati che solo per un caso fortuito non hanno causato ...

Cospito, Foti (FdI): "Sinistra si arrampica sui vetri per non dire se è favorevole al 41 bis" La7

Caso Cospito, Foti: "Sinistra dica su piano politico se favorevole a 41bis" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cospito, Tommaso Foti (FdI): "Lo Stato non scende a patti con chi minaccia" La7

Cospito: 41 bis sì o no Per Foti lo Stato non deve arretrare AGI - Agenzia Italia

Caso Cospito, Foti: «Vogliono portare indietro le lancette della storia e tornare agli anni bui» Secolo d'Italia

