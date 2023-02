Cospito | Delmastro | «Atti non secretati | non mi dimetto Il Pd condanni i legami terroristi-clan»

Il Guardasigilli si affida ai magistrati per valutare se ci sia stata rivelazione di atti secretati da parte di giovanni Donzelli e Andrea. Attesa per il parere del procurator di Torino ...In un'intervista con il Corriere della Sera,ha ribadito la sua posizione: la relazione su Alfredoche ha trasmesso al collega Giovanni Donzelli non era confidenziale. Ha espresso ...

Delmastro (FdI) ammette: “Quelle intercettazioni su Cospito le ho passate io a Donzelli”. Ora rischia la polt… la Repubblica

Cospito, Foti (FdI): Delmastro e Donzelli restano al loro posto | Conte: mozione M5s per revoca incarico Delmastro TGCOM

Caso Cospito, Delmastro: "Non mi dimetto. Donzelli Amico e coinquilino" Sky Tg24

Donzelli e Delmastro, parte l’indagine per le rivelazioni su Cospito: lo scudo può salvarli Il Fatto Quotidiano

Delmastro: «I documenti citati da Donzelli non erano secretati». E poi rivela un altro passaggio del documento su Cospito Corriere TV

Intanto Alfredo Cospito parla dal carcere tramite un politico che lo visitato a Opera e non condanna le violenze compiute dagli anarchici negli ultimi giorni. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea ...LEGGI – Donzelli e Delmastro, indagine per le rivelazioni su Cospito (ma lo scudo può salvarli) LEGGI – Delmastro, la manina e le carte del Dap: “Sono atti riservati” La strategia di Giorgia Meloni è ...