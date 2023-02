(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il Pd si è sentito offeso dalla domanda del collega Donzelli, una domanda retorica che non voleva dire che il Pd sta con la”. Così Albertodi Fdi in aula al Senato dopo l’informativa del ministro Carlo Nordio. “Ma non vi rendete conto cheina trovareaveteunaalla? Io sono d’accordo che si possa andare in. Ma perchè dopo avete fatto una conferenza stampa criticando il 41 bis? Aveteunaperchè la madre di tutte le battaglie” della“è quella contro il 41 bis”. IL PD LASCIA L’AULA – “Abbiamo abbandonato l’Aula perché nuovamente Fdi dice che magari anche involontariamente noi ...

... senatrice Pd, dopo aver abbandonato l'Aula con gli altri senatori del Partito democratico durante l'intervento del senatore Alberto. 'Noi abbiamo chiesto al ministro Nordio di ritirare le ...... senatrice Pd, dopo aver abbandonato l'Aula con gli altri senatori del Partito democratico durante l'intervento del senatore Alberto. "Noi abbiamo chiesto al ministro Nordio di ritirare le ...

Carlo Nordio: sul 41-bis ad Alfredo Cospito non posso pronunciarmi oggi - Balboni: “Mafia in breccia creata anche da opposizioni”. Proteste in aula - Balboni: “Mafia in breccia creata anche da opposizioni”. Proteste in aula RaiNews

Cospito, Nordio in Parlamento. Balboni: 'Andando in carcere il Pd ... Agenzia ANSA

Cospito, FdI accusa di nuovo il Pd in Aula. Il senatore Balboni: “Avete aperto una voragine alla… Il Fatto Quotidiano

Cospito, Balboni: "Andando in carcere Pd ha aperto voragine a mafia" Adnkronos

Cospito, Nordio su Donzelli: "Atti sensibili, serve verifica". Bagarre al ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma non vi rendete conto che andando in carcere a trovare Cospito avete aperto una voragine alla mafia ... della mafia “è quella contro il 41 bis”. Così Alberto Balboni di Fdi in aula al Senato dopo ...Nuova bagarre in Senato sul caso Cospito. Dopo l'informativa urgente del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso dell'anarchico detenuto in sciopero ...