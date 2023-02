ha capito che siamo al governo - è la linea di chi in FdI spinge sulla cautela, secondo ... "Ho chiamato perché bisogna fare attenzione di fronte a una questionedelicata, come si ...'Ed è. Come sensibile è la notizia del trasferimento di Cospito nel penitenziario di Opera. ... Raccontano che la premierMeloni sia irritata dall'incidente. Vi siete sentiti 'Non ci siamo ...

Così Giorgia Meloni si inchina alla corte di Massimo D'Alema Today.it

Giorgia Crivello ha perso il figlio che aspettava da Stefano Laudoni Corriere dello Sport

Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri TGCOM

Sanremo, i bookmaker puntano su Mengoni, Giorgia e Ultimo AGI - Agenzia Italia