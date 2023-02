Cosenza | Zarate si presenta | ' ' Contento di essere qui' '

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Maurotorna in Italia. Ilha ufficializzato il suo acquisto e pubblicato sui social un video in cui l'argentino saluta i tifosi ...

Maurotorna in Italia. Ilha ufficializzato il suo acquisto e pubblicato sui social un video in cui l'argentino saluta i tifosi ...... si spera anche sportivo) proprio sul finale: l'arrivo dell'ex Inter e Lazio Mauro. Non è detto però che gli arrivi in casasi siano fermati al classico 'gong' della serata di ieri. Se,...

Il Cosenza riporta Zarate in Italia: l'attaccante ha firmato GianlucaDiMarzio.com

Mauro Zarate al Cosenza: l'ex giocatore della Lazio torna in Italia Sky Sport

Zarate al Cosenza per la salvezza. In riva al Crati anche la moglie/modella Natalie Weber Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

ZARATE, Torna in Italia: giocherà in B al Cosenza Firenze Viola

Cosenza, colpo a sorpresa: i lupi riportano in Italia Mauro Zarate Cosenza Channel

Il calciomercato può regalare sorprese fino all’ultimo momento. Anche quando tutto sembra finito, anche quando ad essere coinvolti non sono i grandi colossi ma qualche squadra minore. È questo il caso ...Durante il servizio è stato rinvenuto un fabbricato completamente abusivo adibito a sala slot-machine con apparecchiature clandestine e prive di licenza ...