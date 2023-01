Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. É terminato anzitempo il prestito aldi Paolo Gozzi. Il terzino sinistro, acquistato in estate dalla Juventus , ha collezionato 12 presenze con la maglia dei calabresi giocando, però, titolare soltanto in due circostanze. Di ......per la risoluzione contrattuale con l'attaccante classe 1984 Joaquin Larrivey giunto anel ... lo comunica il sitodella Liga. 19:15 Il Verona saluta Hongla " Hellas Verona FC comunica ...

UFFICIALE: Cosenza, ecco il colpo Zarate. L'argentino torna in Italia dopo sei anni TUTTO mercato WEB

Cosenza, UFFICIALE: preso Zarate! | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE: Cosenza, risolto consensualmente il contratto con Larrivey TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Gozzi rientra dal Cosenza e passa in prestito al Pescara Pianetagenoa1893.net

Cosenza, ufficiale l'arrivo di Agostinelli Tifo Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per l’ingaggio del calciatore Mauro Zarate con accordo valido fino al 30 giugno 2023. L’attaccante nato a Moròn, nell’area metropolitana di ...L’attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno. Sarà la quarta esperienza in Italia Adesso è ufficiale: Mauro Zarate è un nuovo calciatore del Cosenza. Attaccante 35enne, torna in It ...