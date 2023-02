Cosa può accadere affinché il Napoli non vinca lo scudetto | il dirigente rivela il rischio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Fabrizio Lucchesi,sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel Marte Sport Live. Ecco quanto evidenziato: “Quanto vale Osimhen? Tantissimo, poi il prezzo lo fa chi compra, ma sicuramente si parlerebbe, se dovesse andare via, di cifre e di operazione con numeri da record. Ma ancora ci sono tante gare e il ragazzo può segnare molti gol. Quanti meriti ha Spalletti? Tanti, per come gestisce e per come gioca il. Il cambio con Simeone con la Roma è stata una intuizione ma anche perchè le circostanze sono state positive. Lui ha fatto ciò che gli sembrava giusto, gli è andata bene e così è parso ancora più geniale di quanto già non lo sia. FOTO: Getty –Ilha squadra forte, compatta, l’ambiente mi pare allineato, si sente da lontano che tutti respirano i il profumo di vittoria, ma lo ...