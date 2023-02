Cosa diceva il Pd del 41 bis I tweet che smentiscono Serracchiani

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Chiamata in causa dall'esponente di FdI Giovanni Donzelli per la visita in carcere ad Alfredo Cospito nell'ormai famoso intervento alla Camera che ha creato un putiferio politico, Deboraera stata tranchant: “Abbiamo visitato, tra gli altri, Cospito per ragioni umanitarie. Non abbiamo mai messo in dubbio l'applicazione del 41-bis e mai chiesto la revoca del 41-bis sul suo caso. Abbiamo chiesto solo di verificare un suo possibile trasferimento,poi avvenuta”. Ma è davvero come sostiene la capogruppo a Montecitorio del Pd? Appare chiaro che l'esponente dem, anche in virtù del suo ruolo di capogruppo, parla a nome del partito: il Pd non ha mai chiesto la revoca del 41 bis per Cospito. Ma ci sono diversiche vanno in tutt'altra direzione. Come quelli di Andrea Orlando, anche lui presente alla visita in ...