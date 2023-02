Cosa compra Meloni in edicola? Parla la sua giornalaia | «Mai un quotidiano | ma paga sempre in contanti»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Chela premier Giorgiadalla suadi fiducia? È la stessante a svelare le abitudini della sua cliente a Un giorno da pecora su Rai1, rivelando ad esempio chenon avrebbe maito un, almeno da lei: «Non ne hati nemmeno una volta – ha spiegato la– veniva da me solo perre delle cose per sua figlia». E se magari la premier preferisce le versioni digitali dei quotidiani, per le riviste pare faccia un’eccezione. Tra le poche che si sarebbe concessa finora ci sono «Vanity Fair, F e qualche volta Chi». Inevitabile la domanda su che tipo dimento preferisse, dopo le polemiche sui ...

Tralasciamo chicose semplicemente per ostentare e facciamo due conti. È pieno di ... devi pianificare quando andarci, sperare di non trovarle occupate dalla sosta selvaggia o,che ...Chela premier Giorgia Meloni dalla sua edicola di fiducia È la stessa edicolante a svelare le abitudini della sua cliente a Un giorno da pecora su Rai1, rivelando ad esempio che Meloni non ...

Cosa compra Meloni in edicola Parla la sua giornalaia: «Mai un ... Open

Quando finiscono i saldi (e cosa stanno comprando gli italiani) QuiFinanza

Bonus cultura 500 euro, cosa si può comprare e cosa no. Dal 2024 l’incentivo verrà sostituito dalla Carta Cultura Giovani e dalla Carta del Merito Orizzonte Scuola

Avere tempo | La cosa più importante che puoi comprare sportoutdoor24.it

Saldi invernali 2023: cosa comprare su Zara | Elle Elle

Ieri, dopo settimane di indiscrezioni sui social media, Nike e Tiffany & Co. hanno presentato la loro collaborazione di sneaker. La Nike x Tiffany & Co Air Force 1 1837 è un aggiornamento del design c ...