Coppa Italia | Roma-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per i quarti di finale di. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Di Iorio, e dal quarto uomo Camplone. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Longo. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio Olimpico di. Reduce dalla sconfitta in casa del Napoli, laha subito la possibilità di rifarsi in questi quarti di finale di. Trofeo che manca in bacheca dal lontano 2008, i giallorossi vincendo questa sera si qualificherebbero di diritto in semifinale dove affronteranno la Fiorentina. Per la squadra di José Mourinho agli ottavi contro il Genoa, è stata decisiva la rete del ...